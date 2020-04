En cette période difficile à cause de la pandémie de coronavirus qui touche toute la planète, les clubs sont tous à l’arrêt vu qu’il n’y a plus de compétitions. Cependant, les formations travaillent en coulisses sur plusieurs dossier comme par exemple les prolongations de contrat. Et du côté du Paris Saint-Germain, les U19 étaient au cœur des discussions ces derniers temps selon RMC Sport et Goal.

D’après les médias français, plusieurs réunions auraient eu lieu entre Jean-François Pien, le directeur du centre de formation, Angelo Castellazzi, directeur sportif adjoint, et chaque joueur U19. Thierno Baldé, Anfane Ahamada M’Ze, Ayoub Yousfi et Kenny Nagera auraient désormais leur destin entre leurs mains avec une proposition du club de la capitale. En revanche, Ziyad Larkèche, Hervé Malebe, Nathan Bitumazala, Théo Chanu et enfin Isaac Karamoko devraient voir leur aventure se terminer prochainement.