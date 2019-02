13 buts et 3 passes décisives cette saison en 25 apparitions. Timo Werner est toujours un élément clé du secteur offensif du RB Leipzig. L’international allemand enchaîne les performances et plusieurs écuries européennes seraient intéressées par son profil. Mais la formation allemande ne négociera pas en dessous d’un certain prix.

D’après les informations de Sport Bild, le RB Leipzig souhaiterait au moins 60 millions d’euros pour laisser partir l’attaquant âgé de 22 ans, encore sous contrat jusqu’en juin 2020. Et ce dernier pourrait atterrir au Bayern Munich. L’agent du principal concerné, Karlheinz Förster, serait en effet tombé d’accord avec le champion d’Allemagne pour un transfert cette année ou l’an prochain. Et alors que le RBL aimerait 60M€, le club bavarois pourrait débuter les négociations avec une offre à hauteur de 40M€.