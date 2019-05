Josep Martinez (20 ans), jeune portier formé à La Masia du FC Barcelone, a connu ses deux premières titularisations sous les couleurs de Las Palmas cette saison. Une progression sous les ordres de l’expérimenté Pepe Mel, qui n’est pas passée inaperçue du côté du Real Madrid.

Selon les informations de La Provincia, les pensionnaires du Santiago Bernabeu seraient très intéressés à l’idée de recruter le gardien de but pour lui offrir le poste de titulaire en réserve la saison prochaine. « Il lui reste un an de contrat et, pour l’heure, il n’a pas de nouvelles du club. Nous attendons », a confié son représentant Vicente Rua à Marca.