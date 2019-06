Arrivé à Naples l’été dernier en provenance du Real Betis (pour 30 M€), Fabián Ruiz a réalisé une superbe saison en Italie (5 buts marqués en Serie A), et est actuellement en train de confirmer son talent à l’occasion de l’Euro espoirs, où il est titulaire avec l’équipe d’Espagne. Et ces belles performances n’ont pas échappé aux yeux des recruteurs du Real Madrid, qui suivent son profil depuis plusieurs semaines. Comme l’indique As, le fait que le Real commence à perdre du terrain dans le dossier Pogba, au profit de la Juventus de Turin, incite le club madrilène à accélérer pour Ruiz.

Mais Naples n’est pas prêt à lâcher son milieu de terrain de 23 ans, à moins qu’une offre supérieure à 70 ou 80 M€ n’arrive sur la table. Toutefois, un élément de l’effectif du Real pourrait permettre aux Merengues de mettre la pression sur les Partenopei : James Rodríguez. Le Colombien, ardemment désiré par Naples et son entraîneur, Carlo Ancelotti, pourrait entrer dans la balance pour un éventuel transfert de Fabián Ruiz.

