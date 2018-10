Auteur d’un doublé lundi contre l’Espagne, Raheem Sterling a été un acteur majeur de la victoire de l’Angleterre en terres ibériques (3-2). Une performance qui a suscité de nombreuses convoitises de l’autre côté des Pyrénées. Selon le Daily Mail, le Real Madrid n’a pas été insensible à son bon match.

La Casa Blanca a toujours eu l’attaquant dans son viseur, et ce depuis son transfert de Liverpool à Manchester City en 2015. Les dirigeants merengues avaient même supervisé le Citizen à la fin du mois d’août, et lors du match aller contre la Roja (le 8 septembre, défaite 1-2). Le Real sait que la prolongation de son bail, courant actuellement jusqu’en 2020, tarde à venir, suite aux grandes exigences de l’Anglais, et il pourrait en profiter pour l’avoir à bon prix. Cette saison, Sterling a joué 10 matchs avec les Skyblues (4 buts, 3 passes décisives).