Testé positif au coronavirus, l’ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, s’est éteint à l’âge de 76 ans. Dans un communiqué, le club merengue a réagi à la disparition de celui qui l’a dirigé pendant cinq ans, de 1995 à 2000.

« Le Real Madrid CF, son président et le conseil d’administration regrettent avec une grande consternation le décès de Lorenzo Sanz, président du Real Madrid de 1995 à 2000. Ils souhaitent également exprimer leurs plus sincères condoléances et toute leur affection et affection pour sa femme, ses enfants, ainsi que leur famille et leurs amis. Condoléances qui s’étendent également à tout le Real Madrid », peut-on notamment lire. La Maison Blanche ajoute qu’un hommage lui sera rendu quand le football aura repris ses droits.