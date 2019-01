Étincelant avec l’Olympique Lyonnais cette saison, Houssem Aouar (20 ans) a pris une tout autre dimension. Encore plus décisif qu’à l’accoutumée, le milieu de terrain a inscrit 6 buts pour 4 passes décisives en 24 matches. Ces prestations lui permettent d’espérer un futur international. Si l’international espoir français semble parti pour porter le maillot tricolore, l’Algérie espère encore le convaincre. Interrogé sur le plateau de la chaîne Ennahar, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi a fait part de son envie de prendre en sélection Houssem Aouar.

« On est très intéressés évidemment, Houssem est très performant avec Lyon, en Championnat comme en Ligue des champions. Inch’Allah on ira le rencontrer avec sa famille, lui expliquer le projet et lui dire ce qui l’attend s’il décide de rejoindre son pays S’il décide autrement. En tout cas, c’est un joueur de qualité et l’avenir nous dira s’il nous rejoint ou pas » a-t-il lâché. Reste à savoir si Houssem Aouar sera séduit par cette annonce.