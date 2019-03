Le FC Séville a décidé vendredi de démettre de ses fonctions Pablo Machín, en raison des piètres résultats obtenus par l’équipe ces dernières semaines, au lendemain de l’élimination du club andalou en 8es de finale de la Ligue Europa, à Prague. Immédiatement, les rênes de l’équipe première ont été confiées au directeur sportif Joaquín Caparrós, qui a été intronisé lors d’une conférence de presse en présence du président, José Castro.

À cette occasion, le big boss du Séville FC a révélé que le club était en contact avancé avec son ex-directeur sportif, Monchi, qui a tout récemment quitté l’AS Roma et connait très bien la maison sévillane pour l’avoir fréquentée en tant que joueur dans les années 90 puis comme directeur sportif de 2000 à 2017, avec le succès qu’on lui connait. « Le Sevilla Fútbol Club a maintenant besoin d’un directeur sportif et nous avons mis la main sur le meilleur. Et le meilleur est Monchi. Nos échanges avec lui se passent bien. Nos approches ont été très bien reçues », a déclaré José Castro en conférence de presse. Après Zidane à Madrid, la saison des retours se prolonge en Espagne.