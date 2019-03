Jeudi soir, le FC Séville s’est incliné contre le Slavia Prague, quittant ainsi la Ligue Europa par la petite porte. Une défaite fatale au coach andalou Pablo Machín qui a été démis de ses fonctions par la direction sévillane. C’est le directeur sportif Joaquín Caparrós qui le remplace jusqu’à la fin de la saison.

« Le FC Séville a décidé vendredi de démettre de ses fonctions l’ex-entraîneur de l’équipe première Pablo Machín en raison des piètres résultats obtenus par l’équipe ces dernières semaines. Immédiatement, le directeur sportif Joaquín Caparrós reprend l’équipe, qui aura comme assistants ses adjoints Carlos Marchena et Paco Gallardo, ainsi que Antonio Álvarez. [...] Le FC Séville voudrait remercier Pablo Machín et son équipe pour le travail accompli ces derniers mois au club et leur souhaite la meilleure des chances dans le futur », peut-on lire dans le communiqué.