Ils font le bonheur de Lille et Monaco ces dernières semaines, Rafael Leão et Gelson Martins éclaboussent la Ligue 1 de leur talent. Deux belles affaires par ailleurs puisque le premier est arrivé libre au LOSC, tandis que le second est prêt depuis janvier à l’ASM après avoir été recruté pour 0€ par l’Atlético Madrid l’été dernier.

Seulement, le Sporting CP, club qui a vu partir ces deux joueurs lors du dernier mercato estival après résiliations unilatérales de leurs contrats suite à un envahissement de son centre d’entraînement par des supporters violents, n’entend pas rester les bras croisés. Les Lisboètes, qui présentaient leurs résultats financiers ce jeudi, comptent bien faire valoir leurs droits et aller au bout des démarches entreprises pour récupérer des liquidités dans ces dossiers. « Nous sommes plutôt confiants sur nos chances de gagner nos recours », a ainsi fait savoir le vice-président des Leões Francisco Salgado Zenha, relayé par A Bola.