En marquant le but de la victoire face à l’Inter Milan à 17 ans et 40 jours, Ansu Fati est devenu le joueur le plus jeune à marquer en Champions League. Le prodige du Barça bat un record vieux de plus de 20 ans détenu jusqu’alors par Peter Ofori-Quaye qui avait marqué avec l’Olympiakos à 17 ans et 195 jours.

Si l’attaquant ghanéen n’est pas resté dans les mémoires, ce n’est pas le cas d’autres joueurs également présents dans ce top 10, d’Aaron Ramsey à Alex Oxlade-Chamberlain en passant par Karim Benzema et Cesc Fabregas. À noter qu’en dépit de sa précocité, Kylian Mbappé ne figure pas dans ce top 10.