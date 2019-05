S’il espère encore reprendre place sur un banc de touche, l’entraîneur français Arsène Wenger (69 ans) n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Pourtant, il ne manque pas d’offres puisque Newcastle, Fulham, l’AC Milan, le Qatar ou encore l’Olympique Lyonnais ont été lié à l’Alsacien. Néanmoins, son futur pourrait s’inscrire au Japon. D’après les informations de Goal et de Spox, le Vissel Kobe aimerait faire venir l’ancien coach d’Arsenal.

Les Nippons auraient transmis une offre de contrat de deux ans et demi pour un salaire de 4 millions d’euros annuel. Un choix qui pourrait plaire à Arsène Wenger qui parle le Japonais et a déjà officié au pays du Soleil Levant entre 1995 et 1996 avec Nagoya Grampus. Actuellement 13e sur 18 en J-League, le club d’Andrés Iniesta, David Villa et Lukas Podolski est dans une mauvaise situation sportive et le coach Takayuki Yoshida pourrait en faire les frais.