La 25e journée de Premier League offre un choc au sommet entre Leicester et Chelsea. Troisièmes, les Foxes tenteront à domicile de conserver leur large matelas d’avance sur les Blues.

Les hommes de Brendan Rodgers adopte un 4-1-4-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages. Le portier danois est devancé par Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Söyüncü et Ben Chilwell. Hamza Choudhury évolue en sentinelle tandis que Jamie Vardy est soutenu par Ayoze Pérez, James Maddison, Youri Tielemans et Harvey Barnes.

De son côté Frank Lampard organise Chelsea en 4-3-3 avec Willy Caballero dans les buts. Le portier espagnol est préféré à Kepa Arrizabalaga. Reece James, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et Cesar Azpilicueta se présentent devant lui. Jorginho, N’Golo Kanté et Mason Mount s’organisent au cœur du jeu. Callum Hudson-Odoi et Pedro épaulent Tammy Abraham.

Les compositions :

Leicester : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Choudhury- Pérez, Maddison, Tielemans, Barnes - Vardy

Chelsea : Caballero - James, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta - Kanté, Jorginho, Mount - Hudson-Odoi, Abraham, Pedro