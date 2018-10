Après le match nul entre Leicester et West Ham au King Power Stadium (1-1), l’hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha, propriétaire des Foxes, s’est crashé. Si rien n’a encore été officialisé sur les potentielles victimes, des rumeurs couraient sur la possible présence du coach de Leicester, Claude Puel, au sein de l’engin. Une présence démentie par l’intéressé sur France Info.

Le technicien français a donné des nouvelles rassurantes de lui et sa femme et s’est dit horrifié de ce qu’il s’est passé. « C’est une tragédie pour le club. Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s’inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste, mais je vais bien. » Selon RMC Sport, son adjoint Jacky Bonnevay n’était pas non plus dans l’hélicoptère.