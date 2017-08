Parmi les feuilletons Neymar, Mbappé, Coutinho ou encore Dembélé de cet été se cache un feuilleton plus discret mais qui dure toujours : Riyad Mahrez. L’international algérien de Leicester souhaite rejoindre l’AS Rome. Mais les discussions coincent entre les deux clubs et malgré la dernière offre de la Louve de 38 millions d’euros, les Foxes exigent toujours environ 50 millions.

Ce lundi, le quotidien anglais The Telegraph relate les propos de certains coéquipiers de Mahrez à Leicester. Matty James et Danny Simpson insistent pour que les supporters ne blâment plus le milieu offensif, dont l’attitude est « exemplaire » malgré ses envies d’ailleurs : « Riyad a participé aux deux derniers matches du club. Il a mis de côté ses ambitions personnelles. Certains joueurs ne le font pas. Il a été très bon depuis la reprise. Quand il joue comme ça, il est inarrêtable. »