Ce vendredi soir, le Real Madrid a officialisé l’arrivée d’Eden Hazard en provenance de Chelsea. Un transfert qui va dépasser les 100 millions d’euros bonus compris. L’international belge devient donc à cette occasion le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Après sept années de bons et loyaux services, le temps des adieux est donc venu pour l’ancien Lillois. Ce dernier a publié un communiqué sur son compte Facebook pour remercier Chelsea et ses supporters. Une manière élégante de remercier un club avec lequel il aura gagné notamment deux Ligues Europa.

« À mes amis et à ma famille de Chelsea. Vous savez maintenant que je vais rejoindre le Real Madrid. Ce n’est un secret pour personne que c’était mon rêve de jouer pour eux depuis que j’étais un jeune garçon qui vient de marquer mon premier but. J’ai fait de mon mieux pour ne pas me distraire ni distraire l’équipe pendant cette période difficile de spéculation et d’attention médiatique, surtout au cours des six derniers mois. Maintenant que les clubs sont parvenus à un accord, j’espère que vous comprenez que j’ai dû rédiger mon prochain chapitre, tout comme chacun d’entre vous devrait le faire lorsque vous avez la chance de poursuivre vos rêves. Quitter Chelsea est la décision la plus importante et la plus difficile de ma carrière à ce jour. Une chose a toujours été claire pour moi, j’ai aimé chaque moment à Chelsea et je n’ai jamais pensé à partir pour un autre club. Que ce soit en tournée aux Etats-Unis, ou à Sunderland un mardi soir, en Russie un jeudi soir, ou bien sûr CHAQUE match au Bridge - vous m’avez toujours soutenu et encouragé à jouer au football et à être moi-même. Comme je me suis amusé, j’espère que vous vous êtes bien amusés, » a notamment commenté le nouveau joueur du Real Madrid.

