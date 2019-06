Le Real Madrid tient son premier galactique de l’intersaison. Après plusieurs années au cours desquelles leur intérêt pour le joueur n’a jamais pu se concrétiser, les Merengues ont enfin annoncé l’arrivée de l’international belge dans leurs rangs. L’ancien du LOSC avait lui même dragué les Madrilènes à plusieurs reprises, et du haut de ses 28 ans, il va enfin pouvoir réaliser son rêve. « Le Real Madrid est le meilleur club du Monde. Je ne veux pas mentir aujourd’hui. C’est mon rêve depuis que je suis enfant. J’ai rêvé de ce club », confiait-il en octobre.

« Le Real Madrid CF et Chelsea FC ont conclu le transfert d’Eden Hazard. Le joueur restera lié au club pendant les cinq prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024 » , a annoncé le Real Madrid dans un communiqué publié sur son site officiel. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé de façon officielle, mais les médias britanniques et ibériques évoquaient un montant légèrement supérieur aux 100 millions d’euros depuis le début des négociations.

Eden Hazard, le nouveau leader offensif du Real Madrid

Le feuilleton n’a d’ailleurs pas été spécialement long, les trois parties semblant condamnées à s’entendre compte tenu de l’ancien contrat du joueur qui expirait en 2020. Le joueur des Diables Rouges a lui signé un contrat de 5 années avec son nouveau club. Une opération qui a probablement donné le sourire à Zinedine Zidane, particulièrement fan du joueur depuis des années déjà. Avec Eden Hazard, le tacticien français va pouvoir redynamiser une animation offensive souvent morne, et le Belge apportera de la créativité, du déséquilibre et même des buts à sa nouvelle équipe.

Reste encore à voir où il sera positionné sur le terrain, et dans quelle mesure son arrivée aura un impact sur Vinicius Junior, la révélation de la saison. Le désormais ancien joueur des Blues est la quatrième recrue estivale du club de la capitale espagnole, après Éder Militão, Rodrygo Goes, dont l’arrivée a été bouclée il y a plusieurs mois déjà, et Luka Jovic. Mais nul doute qu’il ne sera pas le dernier à atterrir à Madrid dans les prochains jours, puisque Ferland Mendy est aussi attendu. Du côté de Chelsea, on perd un joueur d’une importance considérable, et c’est visiblement Christian Pulisic qui aura la lourde responsabilité de le faire oublier...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10