A 19 ans, Moise Kean est la nouvelle pépite de la Juventus et d football italien. Un constat qui n’a bien évidemment pas échappé à son agent, Mino Raiola, qui espère désormais faire monter les enchères alors que la Vieille Dame cherche à blinder le contrat de son joueur. Placé sous le feu des projecteurs, Kean suscite désormais une grande curiosité. L’occasion pour son père d’essayer de prendre lui aussi un peu la lumière dans des propos tenus au micro de Rai Radio 1 et relayés par la Gazzetta dello Sport.

« Plus jeune, il était pour l’Inter parce qu’il aimait Obafemi Martins. Quand nous allions faire un tour, mon fils me disait : « s’il te plait, achète moi un maillot de Martins ! » Quand il était petit, il jouait au Torino, mais je l’ai envoyé à la Juve parce que je suis un tifoso bianconero, même si j’ai un problème avec le club. Il ne me donne plus de places pour aller voir les matches au stade. Moi et la mère de Moise sommes séparés et dans le passé, elle voulait envoyer le petit en Angleterre. Je leur (aux Bianconeri) ai dit que je le ferai rester en Italie, mais que je voulais en échange deux tracteurs. Ils m’ont dit qu’il n’y aurait aucun problème. Mais ils ne me les ont jamais donné, ne me donnent plus de places et ne veulent plus me recevoir. » Une phrase qui n’a pas vraiment été appréciée par son fils qui lui a répondu sur Instagram : « des tracteurs ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si je suis l’homme que je suis aujourd’hui, c’est uniquement grâce à ma mère ! Et avec ça, j’ai tout dit. Et n’oublie jamais qui te donne à manger quand tu as de la nourriture dans le ventre. »