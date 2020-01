Un an après la disparition d’Emiliano Sala, le FC Nantes va rentre hommage à l’attaquant argentin. Hasard du calendrier, les Canaris rencontrent les Girondins de Bordeaux, une formation avec lequel le natif de Cululú a terminé sa formation. Pour ce match, le FC Nantes s’organise en 4-2-3-1 avec Alban Lafont dans les buts. Le double pivot Abdoulaye Touré - Mehdi Abeid sera encore une fois mis à contribution alors que Renaud Emond est soutenu par Ludovic Blas, Imran Louza et Moses Simon.

De son côté, Bordeaux s’organise dans un 4-2-3-1 avec Benoît Costil dans les cages. Le portier est devancé par Enock Kwateng, Laurent Koscielny, Pablo et Loris Benit. Otavio et Toma Basic se retrouvent au cœur du jeu. Seul en pointe, Jimmy Briand sera assisté par le trio constitué de Nicolas De Préville, Rémi Oudin et Hwang Ui-Jo.

FC Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Krhin, Traoré - Touré, Abeid - Blas, Louza, Simon - Emond

Girondins de Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny, Pablo, Benito - Otvaio, Basic - De Préville, Oudin, Hwang - Briand