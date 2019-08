C’est l’heure de la reprise en Premier League également. Vainqueur de la Ligue des Champions mais seulement dauphin de Manchester City en championnat, Liverpool compte bien récupérer un titre qu’il n’arrive pas à remporter depuis 1990. Et ça commence dès ce soir par une victoire face au promu Norwich.

Jürgen Klopp aligne un 4-3-3 avec quelques absents de marque. Mané, Milner et Keita démarrent sur le banc de touche. Fabinho prend ainsi place au milieu en compagnie d’Henderson et Wijnaldum. Devant, Origi est titulaire aux côtés de Salah et Firmino.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi.

Norwich : Krul - Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis - Trybull, McLean - Buendia, Stiepermann, Cantwell - Pukki.

