Chez nos confrères du Journal Du Dimanche, Marquinhos, défenseur du Paris Saint-Germain, s’est confié. Lorsqu’il lui était demandé contre quel attaquant il s’est senti le plus humilié, le stoppeur brésilien de 23 ans ne s’est pas flagellé. Mais après réflexion, il a pu sortir deux noms :

« Je me suis déjà pris des petits ponts ou d’autres dribbles comme ça mais ce sont des choses qui arrivent. Jamais je ne me suis senti humilié en un contre un. Je ne me souviens pas d’une action précise mais je peux dire que Messi ou Neymar peuvent te ridiculiser sur un dribble, un contrôle, une accélération ou simplement leur intelligence. Ce sont des joueurs très difficiles à marquer tout seul. »