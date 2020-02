L’OM est toujours 2e de Ligue 1 mais le Stade Rennais se rapproche à grands pas. Les Bretons ne sont plus qu’à trois points alors que la 23e journée de Ligue 1 débute ce soir par leur déplacement compliqué à Lille (à suivre en live sur Foot Mercato). Marseille ira à Saint-Etienne le lendemain et tentera de retrouver le chemin de la victoire. D’après Dimitri Payet, cette période de moins bien n’a rien d’illogique tant la première partie de saison a été bonne. Il évoque aussi une petite baisse de régime physique dû à un manque de profondeur de l’effectif.

« Il ne faut pas paniquer. Aujourd’hui, la situation est moins confortable mais on sait que le parcours de deuxième partie de saison sera plus compliqué car on se déplace chez tous les gros. On gagne à Rennes, on fait un nul à Bordeaux. On ne prend pas de but mais on en marque moins. Il faudra être plus efficace devant. Un problème physique ? J’ai envie de dire oui mais je ne veux pas me cacher derrière ça. On le sait depuis le début que notre groupe est limité. Il y a sans doute un peu de fatigue mais on a un groupe de qualité et un gros mental. Quand c’est dur comme ça, il ne faut pas lâcher pour continuer à prendre des points » a expliqué Payet, qui espère briller à Geoffroy-Guichard (à suivre en live ici).