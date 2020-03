Jeudi, nous apprenions la triste nouvelle du décès de Michel Hidalgo, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Âgé de 87 ans, l’ancien joueur du Havre, du Stade de Reims ou encore de l’AS Monaco a surtout mené les Bleus au premier titre de leur histoire en remportant l’Euro 1984, en France. Beaucoup de personnalités du ballon rond ont réagi à cette disparition, tout comme les fans marseillais.

Michel Hidalgo s’est éteint à Marseille et dimanche, les membres du groupe de supporters de l’OM de la Vieille Garde ont décidé de mettre en place une banderole "Merci Hidalgo" aux abords du Stade Vélodrome. Cette banderole s’accompagne d’un message sur les réseaux sociaux : « sur les lieux de tant d’exploits, merci de tout cœur en attendant l’hommage du peuple de Marseille après le confinement ». En espérant que cela arrive le plus vite possible.