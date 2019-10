La très lourde défaite de Southampton face à Leicester (0-9) ce vendredi en championnat anglais laisse encore des traces du côté de l’actuel dix-huitième de Premier League. Une performance qui demande une réaction immédiate. Et à défaut de pouvoir la donner sur le terrain, le club a publié un communiqué mettant en avant la décision de faire un don. Ainsi les joueurs et le staff verseront leur salaire à la Saints Foundation.

« Le groupe a passé le week-end au centre d’entraînement de Staplewood à se demander comment faire pour se rabibocher avec les supporters. Le premier geste décidé par l’équipe est de donner son salaire de vendredi à la Fondation des Saints » a expliqué le club, précisant par la même occasion que « La Fondation Saints travaille chaque année avec 12 000 jeunes et adultes de tous âges, utilisant le pouvoir et la passion du sport pour transformer des vies ».

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation : https://t.co/EMVlHTrjr6

— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019