En cette période de confinement, le football et les artistes du ballon rond manquent bien évidemment à tous les fans. Et comment ne pas penser aux dribbleurs qui font chavirer les foules par leurs arabesques, passements de jambes et autres accélérations. Who’s Scored s’est amusé à compter le nombre de dribbles par joueur sur chacun des 5 grands championnats européens.

Leader toute catégorie de ce classement, Adama Traoré. Le colosse espagnol de Wolverhampton domine outrageusement son domaine de prédilection avec 145 dribbles, loin devant un certain Lionel Messi (118) et Jérémie Boga. Avec 106 dribbles, le talentueux milieu de terrain franco-ivoirien de Sassuolo se place sur le podium loin devant le 4e, Neymar avec 90 dribbles. Derrière, Tiago Alcantara du Bayern Munich est le meilleur spécialiste en Bundesliga avec 67 dribbles. À noter que 4 joueurs ayant joué ou jouant au Barça figurent dans ce top 5.