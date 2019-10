Une banderole qui passe mal. Lors de la rencontre entre Liverpool et le KRC Genk, comptant pour la 3e journée de Ligue des champions (1-4), les supporters des Reds ont déployé une banderole sur laquelle figurait Divock Origi (24 ans), posant nu aux côtés de la Coupe aux grandes oreilles. Sauf que la caricature de l’attaquant belge le montrait tenant son sexe, largement disproportionné, ce qui a créé la polémique car celle-ci étant jugée raciste.

Si la banderole a été très vite retirée des tribunes et détruite, le club de Liverpool n’a pas apprécié cette représentation, loin de là : « Pour être très clair, l’image utilisée perpétue un stéréotype raciste, c’est totalement inacceptable, a déclaré le porte-parole du club anglais par des propos rapportés par le Daily Mail. Nous avons agi rapidement pour faire enlever la banderole et nous travaillons avec les autorités locales et l’équipe du stade de Genk pour identifier les responsables. »