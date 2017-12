Il n’en finit plus de planer au Mexique. André-Pierre Gignac a remporté avec les Tigres le titre de Champion du tournoi d’ouverture au dépend de son voisin des Rayados de Monterrey cette nuit. Tenus en échec au match aller (1-1), les jaunes et bleus se sont imposés (0-1) sur la pelouse de leur rival au retour. C’est la sixième fois de leur histoire que les Tigres remportent le sésame, la troisième fois lors des trois dernières années.

« Nous sommes la plus grande équipe du football mexicain. Nous avons beaucoup souffert mais nous avons joué avec le cœur. Nous avons deux trophées de plus que les Rayados. Je ne dis pas ça pour me moquer. C’est juste ainsi, » a lâché Gignac après le match. Propos relayés ce lundi par L’Equipe.