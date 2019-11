La douzième journée de Liga se poursuit et offre un duel alléchant entre Levante et le leader du championnat, le FC Barcelone.

A domicile, Levante s’articule dans un 4-4-2 avec Aitor Fernandez dans les buts. Jorge Miramon, Sergio Postigo, Ruben Vezo et Carlos Clerc forment la défense. Le double pivot est constitué de Nemanja Radoja et José Campana. Gonzalo Melero et Enis Bardhi prennent les couloirs alors que Borja Mayoral et José Luis Morales sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone propose son traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Nelson Semedo prennent place devant lui. Au milieu du terrain on retrouve Frenkie de Jong, Arthur Melo et Arturo Vidal. Enfin, Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann forment l’attaque des Blaugranas.

Les compositions :

Levante : Fernandez - Miramon, Postigo, Vezo, Clerc - Melero, Radoja, Campana, Bardhi - Mayoral, Morales

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo - Vidal, De Jong, Arthur - Messi, Suarez, Griezmann