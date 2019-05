La Liga vient de rendre son ultime verdict. Alors que le championnat espagnol a livré l’ensemble de ses enseignements concernant la course à l’Europe plus tôt dans la journée, la soirée avait pour but de livrer le nom de l’ultime club relégué en seconde division, aux côtés du Rayo Vallecano et de Huesca.

Battu par Alavés, Gérone est officiellement relégué à l’étage inférieur. Malgré la réduction du score de Portu (86e), les Catalans se sont inclinés deux buts à un. Pas de regrets toutefois pour les hommes d’Eusebio Sacristán. Le Celta Vigo ayant pris un point face au Rayo grâce à un doublé de Iago Aspas, une victoire n’aurait pas suffi pour les sauver de la relégation.