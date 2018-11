Après le nul entre Villarreal et Levante un peu plus tôt (1-1), et le succès d’Eibar contre Alaves (2-1), deux autres affiches étaient au programme. Le promu, Huesca, recevait Getafe. Après une première mi-temps largement à l’avantage des locaux, Etxeita ouvrait le score, bien servi par Ferreiro (1-0, 50e). Et si le promu a longtemps pensé tenir le succès, Molina égalisait dans les dernières secondes pour Getafe (1-1, 90e+1). Avec ce nul, Getafe monte à la 8e place tandis que Huesca reste dernier du championnat.

Un autre match se disputait également ce dimanche. En effet, le FC Séville, qui avait l’occasion de prendre deux points d’avance sur l’Atletico Madrid, affrontait la Real Sociedad, engluée dans la seconde partie de tableau. Et dans un match très ouvert, aucune des deux équipes n’a su prendre l’avantage sur l’autre, pour un logique 0-0, malgré un but refusé à Séville grâce à la VAR (23e). Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder prennent la 2e place, tandis que la Real Sociedad est 13e.