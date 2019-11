Suite de la quatorzième journée de championnat espagnol avec un derby entre Osasuna et l’Athletic. C’est finalement le club de Bilbao qui l’a emporté, sur le score de 2-1, sur la pelouse d’un promu invaincu depuis avril dernier sur sa pelouse.

Servi par Sancet, Iñaki Williams mettait les siens devant à la 21e minute. Osasuna prenait peu à peu le contrôle, et l’égalisation allait être signée Chimy Avila, à un quart d’heure de la fin. Mais deux minutes plus tard, Kenan Kodro redonnait l’avantage à l’Athletic, marquant contre son ancien club (1-2, 78e). Les Rouge et Blanc sont cinquièmes, Osasuna est onzième.