Alors que Puma a récemment réussi à devenir l’équipementier officiel de la Liga, la marque allemande vient de dévoiler le ballon qui sera utilisé lors des rencontres du championnat espagnol cet hiver.

Il a été présenté lors d’une cérémonie officielle ce lundi, et plusieurs footballeurs sponsorisés par Puma ont été choisis pour le présenter. On pourra le voir dans les pieds de Luis Suarez, Messi, Benzema et compagnie du 24 octobre au 23 février prochain.