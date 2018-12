Il y avait une belle affiche de Liga cet après-midi, avec l’Espanyol qui accueillait le Betis. Deux équipes sur des dynamiques opposées, puisque si les Catalans étaient sur quatre défaites de rang, les Andalous ont eux remporté trois des quatre derniers matchs joués en Liga. Au final, les Verdiblancos ont battu les Pericos 3-1.

C’est Sergio Garcia qui a mis les locaux devant (1-0, 24e), alors que Giovani Lo Celso avait manqué un penalty quelques minutes plus tôt. L’Argentin s’est ensuite rattrapé, signant l’égalisation après une belle action individuelle et un sacré caviar de Sergio Canales (1-1, 43e). Tello a ensuite signé le deuxième but andalou d’un énorme coup franc (1-2, 85e). Oscar Duarte, contre son camp après une énorme action individuelle de Lo Celso, pliait la rencontre (1-3, 90e+2). Le Betis continue son ascension en Liga et se hisse à la cinquième place au classement.