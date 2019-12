A l’occasion de la seizième journée de Liga, le FC Barcelone accueille Majorque au Camp Nou. Les hommes d’Ernesto Valverde n’ont pas tardé à prendre le contrôle des opérations, puisque Griezmann a ouvert le score dès la 7ème minute.

Dix minutes plus tard, l’attaquant français servait Messi à l’entrée de la surface qui décochait une sublime frappe enroulée qui se logeait dans la lucarne (2-0, 17e). La Pulga inscrit ainsi son dixième but en Liga cette saison. Juste avant la pause, l’international argentin marque un nouveau but (3-1, 41e) avant que Luis Suarez n’aggrave le score (4-1, 43e) pour le Barça.