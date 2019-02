Après le match nul entre le FC Barcelone et Valence (2-2), c’était au tour du Celta Vigo et du FC Séville de s’affronter pour le compte de la 22e journée de Liga. À Balaidos, de retour de blessure, le milieu turc Okay Yokuslu a offert un succès ô combien important aux Galiciens (1-0, 73e). Une victoire qui permet au Celta de mettre fin à une série de 5 défaites en championnat !

Ces premiers points glanés depuis le 14 décembre sortent les hommes de Miguel Cardoso de la zone rouge. Dix-huitièmes avant le coup d’envoi, ils grimpent à la 14e place. Sur quatre matchs sans succès avant de cartonner Levante le weekend dernier (5-0), Séville retombe dans ses travers. Les Andalous restent quatrièmes, à trois points du Real Madrid, mais sous la menace d’Alavés, qui se déplace à Santiago Bernabeu demain.