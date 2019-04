Dans le cadre de la 30e journée de Liga, le Séville FC (7e, 43 points) recevait un concurrent direct dans la course à l’Europe, Alavés (6e, 44 points). À l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, le club andalou voulait s’imposer pour doubler son adversaire du soir et revenir à un point de Getafe, quatrième. De son côté, l’équipe d’Abelardo Fernández pouvait grimper d’une place et prendre un peu plus d’avance sur les Andalous.

Devant son public, le Séville FC ouvrait la marque peu de temps avant la pause. Bien servi en retrait par Sarabia, Roque Mesa envoyait le ballon dans la lucarne opposée d’une frappe du droit (41e, 1-0). Après la pause, les locaux poussaient et Sarabia se transformait en buteur sur une passe de Ben Yedder (80e, 2-0). La formation de Joaquín Caparrós s’imposait donc 2-0 pour prendre la sixième place. Alavés passe donc septième.