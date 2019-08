Début du projet de Julen Lopetegui à la tête de ce nouveau Séville. Un été encore, le mercato a été mouvementé, et sept recrues étaient alignés d’entrée ! Dont les anciens de Ligue 1 Lucas Ocampos et Diego Carlos. Les Andalous se déplaçaient sur la pelouse de l’Espanyol, équipe plus rodée puisqu’elle a déjà deux tours de qualification européenne dans les jambes. Les Sévillans sont cependant repartis de Catalogne avec une victoire 2-0.

C’est Sergio Reguilón qui mettait le club du sud de l’Espagne devant au score, avec un but de renard des surfaces, expédiant au fond un ballon repoussé par Diego Lopez (1-0, 44e). La deuxième période était bien plus équilibrée et avec un rythme assez haché, avec beaucoup de contacts. Nolito faisait le break d’un joli but, plaçant parfaitement le ballon après avoir mystifié Naldo (2-0, 46e). Séville démarre bien !

