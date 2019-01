Après les victoires de Séville et l’Atlético de Madrid un peu plus tôt dans la journée, la 21e journée de Liga continuait avec une affiche entre Valence et Villarreal. Les locaux, qui pouvaient se rapprocher des places européennes en cas de victoire, voulaient enfoncer leur adversaire du soir, englué en bas de tableau avec une 19e place.

Le match commençait fort et Diakhaby ouvrait le score après une passe décisive de Coquelin (1-0, 4e). Cheryshev passait proche de doubler la mise (9e), et Parejo trouvait le poteau (45e). Finalement, après une occasion de Mina (51e), Cheryshev mettait les siens à l’abri, bien trouvé par Parejo (2-0, 52e). Enfin, Rodrigo tuait le suspense (3-0, 86e). Valence l’emporte à domicile et remonte à la 7e place, à deux points de Getafe, 6e. Villarreal est 19e, à trois points du premier non relégable.