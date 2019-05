Plus tôt dans la soirée, le Rayo Vallecano était officiellement relégué en deuxième division espagnole. Et les Madrilènes seront accompagnés par Huesca, puisqu’avec cette lourde défaite 6-2 face à Valence, le promu est déjà de retour au deuxième échelon du football espagnol.

Si Melero et Gallar ont réduit l’écart en deuxième période (65e et 90e+2), Wass (2e), Rodrigo Moreno (17e, 50e), Mina (20e, 33e), Etxeita contre son camp (41e) avaient inscrit les six buts des Ches, qui restent donc encore dans la course pour cette quatrième place. La formation entraînée par Marcelino est cinquième, à trois points du quatrième, Getafe. De quoi préparer du mieux possible le match retour d’Europa League face à Arsenal jeudi prochain.