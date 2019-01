Après les victoires de Marseille et Angers un peu plus tôt dans la journée, les Girondins de Bordeaux affrontaient Dijon pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les Bordelais pouvaient intégrer le top 10 en cas de victoire, tandis que Dijon voulait sortir de la zone de relégation. Mais finalement, ce sont bien les Girondins de Bordeaux qui l’ont emporté (1-0).

Pourtant, Dijon était très dangereux en début de match, à l’image de deux grosses occasions pour Julio Tavares (28e, 33e). Mais tout se compliquait pour les visiteurs puisque Amalfitano était exclu (34e). Les Dijonnais reculaient alors et Kalu et Briand tentaient successivement leur chance (49e, 52e). Finalement, Cornelius offrait le succès aux siens après un gros travail de Kalu (1-0, 77e). Le score ne bougeait plus et Bordeaux prend la 10e place au classement.