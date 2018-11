Emiliano Sala est peut-être la grosse sensation de la saison en Ligue 1. En douze apparitions sur les pelouses de l’Hexagone, l’Argentin totalise déjà onze réalisations. Il était donc logiquement parmi les trois candidats au joueur du mois d’octobre en Ligue 1, aux côtés de Jonathan Bamba (LOSC) et de Gaétan Laborde (Montpellier).

Et c’est bien le Canari qui l’a emporté, avec cinq réalisations en quatre rencontres disputées en octobre. Et il faudra aussi faire attention à lui pour le prix du joueur du mois de novembre, puisqu’il est reparti sur les mêmes bases avec un doublé contre Guingamp et un but face à Rennes...