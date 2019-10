En clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le Racing Club de Strasbourg au stade Vélodrome. Et les Marseillais sont parfaitement entrés dans cette rencontre avec un but précoce de Bouba Kamara (3e) à la suite d’un cafouillage dans la surface. Dans une rencontre rythmée, les Alsaciens ne renonçaient pas et se créaient plusieurs situations intéressantes mais sans parvenir à trouver la faille et ainsi revenir au score.

De son côté, l’OM aurait pu alourdir un peu plus le score mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Dans les derniers instants, Dario Benedetto provoquait un penalty, Kevin Strootman se chargeait de le transformer pour offrir une victoire confortable à son équipe. Les Phocéens se contentent de cette victoire (2-0) pour se placer à un point du podium à égalité avec Angers (16 pts). Strasbourg reste dans la zone rouge à égalité avec Dijon (9 pts).