Fin de la cinquième journée de Ligue 1 ce soir avec une belle affiche qui opposait l’AS Monaco à l’Olympique de Marseille au Stade Louis II. Le club de la Principauté n’a cependant pas démarré sa saison de la meilleure des manières, puisqu’il n’affichait aucune victoire au compteur au coup d’envoi. L’Olympique de Marseille lui restait sur deux succès de rang. C’est finalement l’équipe d’André Villas-Boas qui repart avec les trois points avec cette victoire 4-3 au terme d’un superbe match.

La rencontre démarrait sur de sacrées bases. Dès la 17e minute, Wissam Ben Yedder donnait l’avantage aux siens, sur penalty. Quelques minutes plus tard, l’ancien de Séville y allait de son doublé, servi par Slimani (2-0, 26e). Pas de quoi abattre des Marseillais déterminés. Benedetto, en renard au deuxième poteau, réduisait l’écart (2-1, 38e), et Valère Germain égalisait dans la foulée (2-2, 41e). Au retour des vestiaires, Dimitri Payet mettait même les Phocéens devant au score d’une bonne frappe enroulée (2-3, 61e). Dario Benedetto y allait de son doublé, profitant d’un bon ballon en retrait d’Amavi (2-4, 66e). Keita Baldé réduisait l’écart (3-4, 75e), mais les Marseillais ont su conserver ce court avantage. L’OM passe quatrième, Monaco est dix-neuvième, et n’a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10