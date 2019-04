Après la contre-performance de Lyon sur la pelouse de Nantes vendredi soir (2-1), l’Olympique de Marseille pouvait revenir à cinq longueurs du podium, mais surtout récupérer la quatrième place en cas de victoire. En face, le Nîmes Olympique pouvait revenir à deux petites unités de son adversaire du soir dans la course à la Ligue Europa. Pour ce match, Rudi Garcia alignait Payet, Balotelli, Thauvin et Radonjic devant. Gustavo était aligné à la récupération deux mois après sa dernière titularisation. Face à ses 60 000 supporters, l’OM démarrait fort et Balotelli butait une première fois sur Bernardoni (6e). L’Italien se blessait dans la foulée mais restait sur la pelouse, et voyait Thauvin armer une frappe du gauche repoussée par Miguel (14e). Radonjic s’essayait par deux fois, mais dévissait une première fois (22e) avant de voir son piqué repoussé par Bernardoni (25e). Nîmes répondait enfin et Bouanga claquait une sublime frappe du droit que Mandanda claquait des deux poings (31e).

Et si Thauvin butait sur Bernardoni (37e), Gustavo voyait sa tentative déviée terminer sur le poteau (41e), avant que Payet ne manque le cadre (42e). Au retour des vestiaires, l’OM ouvrait le score grâce à Radonjic mais l’arbitre de la rencontre signalait un hors-jeu de Thauvin (50e). Thioub répondait mais sa tentative était repoussée difficilement par Mandanda (52e). L’OM frappait une seconde fois mais Thauvin était encore signalé en position de hors-jeu (62e). Finalement, c’est Germain qui ouvrait le score après un corner tiré par Payet (1-0, 72e). Dans la foulée, Gustavo tentait sa chance par deux fois et trouvait lui la lucarne de Bernardoni (2-0, 74e). Mais l’OM se compliquait la tâche et Kamara déviait un ballon de la main dans sa surface. Savanier s’élançait et réduisait le score (2-1, 82e). Marseille se mettait en difficulté et Sarr passait très proche de coûter un penalty à l’OM dans les dernières secondes, mais la VAR contredisait l’arbitre. Le score en restait là (2-1). L’OM reprend provisoirement la 4e place à l’ASSE et revient à cinq points de Lyon.