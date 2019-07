Encore quelques jours d’attente et la Ligue 1 sera de retour ! En attendant, la Ligue de Football Professionnel continue de dévoiler le programme TV des premières journées. Et ce mercredi, c’est la 4ème journée qui vient d’être annoncée. Elle se déroulera du 30 août au 1er septembre prochain.

En ouverture, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du FC Metz à 21h en direct sur Canal+ Sport et beIN Sports1. Le samedi à 17h, l’Olympique Lyonnais affrontera Bordeaux (Canal+) alors que le multiplex de la soirée sera diffusé sur beIN Sports1. Deux matches auront lieu le dimanche à 15h (Reims et Lille / Rennes et Nice) alors que la journée se clôturera avec le choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne (21h, Canal+).

