Comme tous les premiers lundis de chaque mois, l’UNFP annonce le nom des trois joueurs en course pour le titre de joueur du mois en Ligue 1. Et pour le mois d’octobre, Wissam Ben Yedder, Angel Di Maria et Thiago Silva ont été désignés. Alors qu’Eduardo Camavinga et Victor Osimhen sont les lauréats d’août et de septembre.

Meilleur buteur de Ligue 1, Wissam Ben Yedder a inscrit 4 buts avec l’AS Monaco lors des trois matches disputés en octobre. De son côté Angel Di Maria compte deux buts et deux passes décisives avec le PSG sur cette période avec notamment une grosse prestation dans le classique contre l’OM. Enfin, son compère au sein du club francilien, Thiago Silva est récompensé pour sa bonne forme. Le résultat du vote sera connu dans une semaine.