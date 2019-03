La 27e journée de Ligue 1 nous offrait un choc pour le haut de tableau. Si le LOSC et l’OL s’étaient imposés un peu plus tôt dans la journée, leurs deux poursuivants s’affrontaient pour s’offrir le droit de rêver. En effet, l’Olympique de Marseille pouvait revenir à 10 points du LOSC et 5 de l’OL, tandis que Saint-Etienne avait l’opportunité de recoller à trois points de son ennemi juré.

Et rapidement, les Phocéens prenaient les devants et Balotelli convertissait un corner de Thauvin (1-0, 12e). Si Sarr sauvait devant Polomat après un gros travail de Khazri (15e), le numéro 26 de l’OM doublait la mise après un penalty concédé par Debuchy (2-0, 21e). Saint-Etienne tentait de revenir en seconde période mais c’était insuffisant. Marseille s’imposait donc (2-0) et se replace ainsi pour la course à l’Europe en prenant la 4e place.