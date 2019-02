En cette soirée européenne et avant le match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, les Girondins de Bordeaux recevaient Guingamp au Matmut Atlantique. Deux équipes en difficultés ces derniers temps qui voulaient profiter de cette 23e journée en retard pour remonter au classement.

Cependant, les occasions se faisaient rares ce soir. Benezet (28e) et Roux (52e) se manquaient pour Guingamp. De son côté, Koundé se montrait le plus dangereux (74e, 78e), sans parvenir à marquer. Un nul logique (0-0) qui laisse Bordeaux et Guingamp à leurs places respectives (13e et 20e).