Le joueur du mois de janvier en Ligue 1 est connu ! Neymar (PSG), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) et Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) étaient les nommés et c’est le joueur du Paris Saint-Germain qui a été élu.

En janvier, le numéro 10 brésilien a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et a délivré une passe décisive en trois rencontres (contre Monaco, Lille et Montpellier). L’ancien joueur du FC Barcelone a récolté 62% des suffrages, devançant Yunis Abdelhamid (20%) et Moussa Dembélé (18%).