Le Stade Rennais et l’OGC Nice s’affrontaient pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, au Rohazon Park, cet après-midi. Les deux formations avaient fait le plein de confiance lors de la dernière journée, respectivement face à Marseille au Vélodrome (3-1), et à l’Allianz Riviera face à Monaco (4-0). Si Koubek empêchait par deux fois l’ouverture du score niçoise en première période, et si Rennes aurait pu se voir accorder un penalty suite à une faute de Souquet sur Amalfitano dans le deuxième acte, c’est finalement Mario Balotelli, buteur à dix minutes du terme, sur un service de Pléa dans la surface, qui offrait le troisième succès de la saison aux Aiglons (0-1), huitièmes ce soir.

Dans l’autre rencontre programmée à 17h, le SCO d’Angers, toujours invaincu, affrontait le FC Metz. Malgré une bonne entame angevine, ce sont les Grenats qui profitaient de ce déplacement au bord de la Maine pour décrocher leur premier succès de la saison, grâce à Nolan Roux (0-1). L’attaquant messin venait placer une tête croisée dans la lucarne de Letellier, sur un centre de Matthieu Dossevi, très en vue cet après-midi.

Les résultats des matches de 17h

Stade Rennais 0 – 1 OGC Nice : Mario Balotelli (79e) pour Nice.

SCO Angers 0 – 1 FC Metz : Nolan Roux (55e) pour Metz.

